سياسة
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تركيا.. التجارة مع إفريقيا تتجاوز 40 مليار دولار في عام واحد
كشف السفير محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي أن حجم التجارة بين بلاده والقارة الإفريقية تجاوز 40 مليار دولار خلال عام 2022، وذلك ارتفاعاً من 5.4 مليار دولار فقط عام 2003.
تركيا.. التجارة مع إفريقيا تتجاوز 40 مليار دولار في عام واحد
محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي (يمين) وسفيرة جنوب إفريقيا في أنقرة ديبو ليتساتسي-دوبا (يسار) خلال حفل استقبال أقامته سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة التركية أنقرة. / صورة: AA
23 سبتمبر 2023

أعلن السفير محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي أن حجم التجارة بين بلاده والقارة الإفريقية تجاوز 40 مليار دولار خلال عام 2022.

وقال بوزاي خلال حفل أقامته سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة التركية أنقرة الجمعة إن حجم التجارة بين تركيا والقارة الإفريقية بما في ذلك جنوب إفريقيا قد ارتفع إلى 40.7 مليار دولار خلال عام 2022.

وأكد أن حجم التجارة بين الجانبين كان يبلغ 5.4 مليار دولار فقط عام 2003، مؤكداً دعم تركيا لتعزيز تمثيل الأفارقة في المحافل الدولية.

وشارك في الحفل إلى جانب بوزاي سفيرة جنوب إفريقيا في أنقرة ديبو ليتساتسي-دوبا، وسفراء دول أخرى فضلًا عن عدد كبير من المدعوين.

بدوره أشادت السفيرة ديبو ليتساتسي-دوبا بالعلاقات القائمة بين بلادها وتركيا، وقالت إنها تسعى لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وتتجه تركيا لتعزيز حجم التجارة مع القارة الإفريقية خلال العام الجاري، مع جهود حكومية وخاصة خاضتها أنقرة لتعزيز حضورها التجاري في إفريقيا.

وفي عام 2005 كشفت تركيا الغطاء عن "خطة إفريقيا"، ومن حينها شهدت العلاقات بين أنقرة وعديد من العواصم الإفريقية قفزات نوعية، وانعكس ذلك إيجابياً على حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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