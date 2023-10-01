أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حاجة أوكرانيا المُلحة إلى مزيد من المساعدات العسكرية، متعهداً بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي لها.

جاء ذلك في أثناء زيارة إلى كييف، الأحد، التقى خلالها وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف والرئيس الأوكراني زيلينسكي

وأشار في بيان نُشر على منصة إكس إلى أن "أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع".

وأردف بوريل قائلاً "نُعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا".

وأضاف أنه بحث تقديم "مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي" خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وشكر عمروف في بيان على إكس بوريل على "الدعم المستمر"، وقال إن الاجتماع كان "نقطة انطلاق لتعاون كبير". كان البرلمان قد صدق على قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتعيين عمروف في السادس من سبتمبر/أيلول.

وقال عمروف إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت "المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع" في أوكرانيا.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية هذا الأسبوع، رداً على أسئلة لرويترز، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاج إليها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.