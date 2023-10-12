سياسة
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حماس:  "طوفان الأقصى" عملية دفاعية بامتياز ردّاً على انتهاكات الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن عمليتها "طوفان الأقصى" التي بدأتها السبت مع فصائل فلسطينية أخرى، هي عملية دفاعية بامتياز جاءت ردّاً على الانتهاكات الإسرائيلية.
حماس:  "طوفان الأقصى" عملية دفاعية بامتياز ردّاً على انتهاكات الاحتلال
حماس: “طوفان الأقصى” عملية دفاعية بامتياز / صورة: AA
12 أكتوبر 2023

أعلنت حركة حماس الفلسطينية الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فجر السبت هي "عملية دفاعية بامتياز ردّاً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للحركة، أن "العملية العسكرية (التي نفذتها السبت) استهدفت المراكز والقواعد العسكرية الإسرائيلية".

واعتبر بدران أن القصف الإسرائيلي المستمرّ على غزة "إبادة جماعية"، مضيفاً أن الحركة معنية في الوقت الحالي بـ"وقف العدوان البربري الهمجي على المدنيين الأبرياء في غزة".

وردّاً على ادعاءات إسرائيلية بـ"ذبح" مقاتلي حماس"مدنيين إسرائيليين"، نفى بدران تلك المزاعم، وقال: "ديننا يمنعنا من التعرُّض للمدنيين واستهدافهم".

وأضاف: "نفّذ مقاتلونا وصية (قائد كتائب القسام) أبو خالد الضيف بعدم التعرض لمدنيين، وتوجد مقاطع فيديو تثبت ذلك".

ودعا بدران "الأمتين العربية والإسلامية ليكونوا سنداً للشعب الفلسطيني الصامد".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر السبت عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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