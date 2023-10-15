دعا وزير العدل التركي يلماز تونغ، منظمات حقوق الإنسان حول العالم إلى "التحرك فوراً لوقف الهجمات التي تستهدف مئات الأطفال" في قطاع غزة.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس"، الأحد، أن "من يكتفون بمشاهدة مقتل مئات الأطفال وإصابة الآلاف منهم في قطاع غزة، يتشاركون في هذه الجريمة الإنسانية مع من يرتكبونها".

وأوضح أن إسرائيل "تنتهك القوانين الدولية على مرأى ومسمع العالم، وترتكب جرائم الحرب عبر إمطارها القنابل على الأطفال".

وطالب بـ"تحرك عاجل" حيال هذه الهجمات، من منظمات حقوق الإنسان حول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الأممية للطفولة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2670 فلسطينياً، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب أكثر من 9600 آخرين، حسب وزارة الصحة.

كما أسفرت عملية حركة حماس عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3715، وأسر ما يزيد على مئة آخرين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.