الحرب على غزة
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حماس: قتل إسرائيل أطفالاً بملابس العيد يجردها من أي قيم إنسانية
قالت حركة حماس، مساء الأحد، إن قتل إسرائيل للأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها "يكشف عن فاشيتها ويجردها من أي قيم إنسانية وأخلاقية".
حماس: قتل إسرائيل أطفالاً بملابس العيد يجردها من أي قيم إنسانية
حماس: قتل إسرائيل أطفالاً بملابس العيد يجردها من أي قيم إنسانية / AA
30 مارس 2025

جاء ذلك في بيان للحركة عبر منصة تلغرام، في اليوم الأول لعيد الفطر الذي قتلت خلاله إسرائيل 33 فلسطينياً بينهم 13 طفلاً، في إطار مواصلتها لحرب الإبادة الجماعية بالقطاع.

وأضافت حماس، أن "جيش الاحتلال الصهيوني يواصل قصفه الإرهابي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة طيلة يوم الأحد دون أي مراعاة لحرمة عيد الفطر".

وأردفت أن "العدوان الإرهابي في أول أيام عيد الفطر أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم أطفال بملابس العيد".

ولفتت حماس، إلى أن "قتل الأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها يكشف عن فاشية الاحتلال وتجرده من أي قيم إنسانية وأخلاقية".

مصدر:TRT Arabi
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