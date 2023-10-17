سياسة
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بلغ عددهم 15.. استشهاد صحفيَّين وأفراد من عائلتهما بقصف إسرائيلي
استُشهد صحفيان فلسطينيان فجر الثلاثاء في قصف نفّذته طائرات حربية إسرائيلية على مبانٍ سكنية في قطاع غزة، وفقاً لمصادر طبية وشهود عيان.
بلغ عددهم 15.. استشهاد صحفيَّين وأفراد من عائلتهما بقصف إسرائيلي
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنّ 14 صحفياً قُتلوا وأكثر من 20 أُصيبوا واثنين فُقدا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

استُشهد صحفيان فلسطينيان فجر الثلاثاء في قصف نفّذته طائرات حربية إسرائيلية على مبانٍ سكنية في قطاع غزة، وفقاً لمصادر طبية وشهود عيان، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا جرّاء القصف الإسرائيلي إلى 15 صحفياً.

وأفادت مصادر بأن الصحفي في قناة فلسطين اليوم المحلية محمد بعلوشة استُشهد في قصف استهدف منزله بحي الصفطاوي شمالي غزة.

وتسبب القصف بإصابة عدد آخر من المواطنين، حسب الشهود.

من ناحية أخرى نعت قناة الأقصى الفضائية الصحفي عصام بهار بعد استشهاده بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

وقالت القناة في بيان لها إنّ "بهار ارتقى، الاثنين، بصحبة زوجته جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله وجرح عدد آخر من أفراد عائلته".

​​​​​​​ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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