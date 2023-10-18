سياسة
2 دقيقة قراءة
السيسي: نرفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء ويمكن نقلهم إلى النقب
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث نفس الأمر للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، ما يعني أن فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ، ملوِّحاً بخروج ملايين المصريين لرفض التهجير.
السيسي: نرفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء ويمكن نقلهم إلى النقب
الرئيس المصري يجدِّد رفضه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء / صورة: Reuters
18 أكتوبر 2023

جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، تأكيده رفض تهجير أهل قطاع غزة إلى سيناء "لعدم تصفية القضية الفلسطينية"، ولوّح بخروج ملايين المصريين لدعم الموقف الرسمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس المصري مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة.

وقال السيسي: "ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على الهجرة إلى مصر، وهو أمر لا ينبغي قبوله".

وحذّر كذلك من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وتابع بأن التهجير إلى مصر والأردن "يعني أن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وطرح الرئيس المصري فكرة نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب في إسرائيل، إلى حين إتمام الأخيرة العمليات العسكرية كما تقول.

وأضاف: "إذا كانت فكرة التهجير مطروحة فلمَ لا يُنقَل الفلسطينيون إلى النقب؟".

وشدّد كذلك على أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تَسبَّبا في ذلك.

وتنتظر مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة أمام معبر رفح (المنفذ الوحيد بين غزة والعالم الخارجي) في انتظار العبور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us