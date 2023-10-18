جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، تأكيده رفض تهجير أهل قطاع غزة إلى سيناء "لعدم تصفية القضية الفلسطينية"، ولوّح بخروج ملايين المصريين لدعم الموقف الرسمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس المصري مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة.

وقال السيسي: "ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على الهجرة إلى مصر، وهو أمر لا ينبغي قبوله".

وحذّر كذلك من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وتابع بأن التهجير إلى مصر والأردن "يعني أن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وطرح الرئيس المصري فكرة نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب في إسرائيل، إلى حين إتمام الأخيرة العمليات العسكرية كما تقول.

وأضاف: "إذا كانت فكرة التهجير مطروحة فلمَ لا يُنقَل الفلسطينيون إلى النقب؟".

وشدّد كذلك على أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تَسبَّبا في ذلك.

وتنتظر مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة أمام معبر رفح (المنفذ الوحيد بين غزة والعالم الخارجي) في انتظار العبور.