في واحدة من أكثر الحوادث المروعة التي شهدها قطاع غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعرض المستشفى المعمداني في غزة للاستهداف المباشر من القوات الإسرائيلية، ما تسبب في وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء.

تعد هذه الهجمات المتعمَّدة على المنشآت الطبية منذ عقود انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. ويعكس هذا الاستهداف المروِّع تجاهلاً واضحاً لحياة المدنيين وتضييقاً للخناق على القطاع الصحي في غزة الذي يعاني بالفعل جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

القطاع الصحي في غزة

في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يواجهه سكان قطاع غزة، منذ عقود، يواجه القطاع الصحي في غزة، تحديات متزايدة تهدد جودة الرعاية الصحية. ويعاني القطاع الصحي نقصاً حاداً في الموارد والكوادر الصحية، مما يؤثر على القدرة على تلبية احتياجات السكان.

حسب التقارير، يوجد في قطاع غزة نحو 13 مستشفى وأكثر من 56 مركزاً صحياً وعيادة. ومع ذلك، يعاني القطاع نقصاً كبيراً في الكوادر الصحية المؤهلة، حيث يعمل نحو 3000 طبيب و6000 ممرض وممرضة فقط. هذا العدد غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة للسكان الذين بلغ تعدادهم مليوني مواطن. ونستعرض معكم أبرز 6 مستشفيات في قطاع غزة ودورها الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية.

المستشفى المعمداني

أحد أبرز المستشفيات العاملة في مدينة غزة. ويقع مقره بحي الزيتون جنوب المدينة وتديره الكنيسة الأسقفية الأنغليكانية في القدس ويعدّ من أقدم مستشفيات المدينة، إذ تأسس في عام 1904، وطالته الوحشية الإسرائيلية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 في جريمة مروعة راح ضحيتها وفق أقل التقديرات 500 شهيد، وفق مصادر محلية فلسطينية.

مستشفى الشفاء

يعد مستشفى الشفاء واحداً من أكبر المستشفيات في قطاع غزة. يوفر مستشفى الشفاء خدمات طبية شاملة في مختلف التخصصات بما في ذلك الجراحة العامة والعناية المركزة والأمراض الباطنية. يتميز المستشفى بالتكنولوجيا المتقدمة والفريق الطبي المؤهل.

مستشفى العودة

يعد مستشفى العودة متخصصاً في رعاية النساء والأطفال. يقدم مستشفى العودة خدمات الولادة والمراجعات النسائية والرعاية الطبية للأطفال. ويعمل فيه فريق طبي متخصص.

مستشفى النجار

يعد مستشفى النجار متخصصاً في مجال الجراحة والإصابات الحادة. ويقدم خدمات الجراحة التقليدية والجراحة التجميلية والعناية المركزة.

مستشفى الأقصى

يُعَدُّ مستشفى الأقصى واحداً من أقدم المستشفيات في قطاع غزة. ويقدم خدمات طبية شاملة في مختلف التخصصات بما في ذلك الجراحة والطوارئ والأمراض الباطنية. ويتميز المستشفى بفريق طبي ذي خبرة عالية.

المستشفى الأوروبي

يعدّ المستشفى الأوروبي متخصصاً في مجالات القلب والأوعية الدموية والأورام. يقدم المستشفى الأوروبي خدمات طبية متخصصة ومتنوعة، بما في ذلك العمليات الجراحية التقليدية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. يتمتع المستشفى بفريق من الأطباء المتخصصين.

تحديات القطاع الصحي في غزة

هناك عدة تحديات تواجه القطاع الصحي في غزة، وتؤثر على قدرتها على تقديم الرعاية الصحية بشكل فعال. بعض هذه التحديات تشمل:

الحصار والقيود السياسية: تفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سنوات، مما يؤثر على وصول المستلزمات الطبية والمعدات اللازمة إلى المستشفيات. وتتعرض المستشفيات لصعوبات في استيراد الأدوية والمواد الطبية والتجهيزات الحيوية الأخرى.

نقص الموارد البشرية: يواجه قطاع المستشفيات في غزة نقصاً في الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة. وقد يكون هناك نقص في الأطباء والممرضين والفنيين الطبيين المتخصصين، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية.

الضغط الزائد على الموارد: تواجه المستشفيات ضغطاً متزايداً على مواردها بسبب زيادة الطلب على الخدمات الصحية. تزداد الحاجة إلى الأسرَّة الاستشفائية والمعدات الطبية والأدوية، وقد يكون من الصعب تلبية هذه الاحتياجات بسبب النقص وارتفاع التكاليف.

الظروف الأمنية: تتعرض المستشفيات في قطاع غزة للتأثر بالظروف الأمنية المتقلبة والصراع المستمر. وقد تتعرض للتلف أو التضرر خلال العمليات العسكرية أو الاشتباكات، مما يعرِّض حياة المرضى والكوادر الطبية للخطر.

نقص الكهرباء والوقود: يواجه قطاع غزة نقصاً مستمراً في إمدادات الكهرباء والوقود، مما يؤثر على قدرة المستشفيات على تشغيل المعدات الطبية والأجهزة الحيوية. قد يتعطل بعض الأجهزة الحيوية أو تكون هناك قيود على عمليات الجراحة والعناية المركزة.

دعم القطاع الصحي في غزة

هناك عدة جهات تقدم الدعم والمساعدة في تحسين القطاع الصحي في قطاع غزة. من بين هذه الجهات:

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا): تلعب أونروا دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة. تدير أونروا مستشفيات وعيادات صحية وتوفر الرعاية الأولية والخدمات الطبية الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

المنظمة العالمية للصحة (WHO): تعمل منظمة الصحة العالمية على تقديم الدعم الفني والاستشارات لتحسين القطاع الصحي في قطاع غزة. تسهم WHO في تعزيز القدرات وتقديم المشورة في مجالات مثل الرعاية الصحية الأولية والموارد البشرية والأدوية والمعدات الطبية.

المنظمات غير الحكومية: هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قطاع غزة لتقديم الدعم والمساعدة في مجال الرعاية الصحية. مثل أطباء بلا حدود، والهلال الأحمر، وتعمل على توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية قدر الإمكانات.