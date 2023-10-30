سياسة
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صحيفة عبرية: سلطنة عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها
قالت صحيفة هآرتس العبرية إن سلطنة عمان منعت الطائرات الإسرائيلية السفر بأجوائها.
صحيفة عبرية: سلطنة عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها
سلطنة عُمان قررت مؤخراً عدم السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها / صورة: Reuters
30 أكتوبر 2023

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، أن سلطنة عُمان قررت مؤخراً عدم السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها.

وقالت الصحيفة إن "القرار سيؤثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران في إسرائيل، لأنه سيزيد الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى، وبخاصة تايلاند بنحو ساعتين ونصف".

ونقلت الصحيفة عن عوز برلوفتيش المدير العام لشركة أركيع الإسرائيلية قوله إن "طائرة إسرائيل طُلب منها أداء مهمة إخلاء لصالح حكومة تايلاند قبل يومين، لم تستطع المرور فوق عُمان، ما أدى إلى اختيار طريق أبعد بكثير".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية زعمت، الاثنين، أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" توقفت عن السفر في أجواء الخليج العربي بعد إنذارات أمنية.

وقالت الهيئة: "في هذه المرحلة، توقفت شركة طيران العال عن الطيران على الطريق السريع إلى تايلاند، وتنفذ تحويلاً لا تمر من خلاله فوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج".

وأضافت: "سيؤدي ذلك إلى تمديد مدة الرحلة إلى نحو 12 ساعة بدلاً من ثماني ساعات، يبدو أن هذا التحويل جرى بسبب تحذيرات محتملة بعدم السفر على طريق قريب نسبياً من دول عربية معادية".

ولفتت إلى أنه "لم يجرِ حتى الآن تلقي رد شركة العال على هذه المعلومات". ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لمسار الطائرة تمر فوق البحر الأحمر.

وكانت إسرائيل أعلنت أن مجموعة الحوثيين في اليمن أطلقت مرتين على الأقل، طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل جرى اعتراضها مرة واحدة من قبل القوات الأمريكية فيما لم تصل إلى إسرائيل المرة الثانية.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قُتل فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، حسب وزارة الصحة.

والأحد، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية محدودة داخل قطاع غزة، وقال في بيان الاثنين: "تواصل قوات الجيش في الساعات الأخيرة الأعمال البرية داخل قطاع غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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