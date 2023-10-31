سياسة
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الحوثيون يطلقون مسيّرات نحو إسرائيل.. والأخيرة تعترض هدفاً جوياً قرب إيلات
أكدت جماعة الحوثي اليمنية أنها أطلقت مسيّرات نحو إسرائيل رداً على الحرب الدائرة في قطاع غزة، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض هدفاً جوياً وأسقطه في سماء إيلات.
الحوثيون يطلقون مسيّرات نحو إسرائيل.. والأخيرة تعترض هدفاً جوياً قرب إيلات
طائرات مسيّرة حوثية سبق أن هددت بها إسرائيل. / صورة: وسائل التواصل
31 أكتوبر 2023

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أطلقت مسيّرات نحو إسرائيل رداً على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، في حوار مع صحفيين، إن "هذه المسيّرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.

وأكد: "نحن جزء من محور المقاومة"، مضيفا: "إننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيّرات". وأشار إلى أنه "محور واحد، وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا دون رقيب".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد بـ"اختراق طائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في منتجع إيلات المطلّ على البحر الأحمر.

وفرّ سكان المنطقة السياحية الشهيرة بحثاً عن ملجأ، فيما قال الجيش إنّ "أنظمته رصدت هدفاً جوياً يقترب من الأراضي الإسرائيلية". وأضاف: "لم يكن هناك أي تهديد أو خطر على المدنيين".

كما أفادت إذاعة الجيش باعتراض صاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر، وقال الجيش في بيان: "جرى إطلاق صاروخ أرض-أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر، وجرى اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)"، الذي يستخدم للمرة الأولى في الحرب.

وفي تصريح تليفزيوني سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه "لا يوجد تهديد في هذه المنطقة ولا خطر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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