سياسة
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هنية: قدّمنا تصوراً لوقف العدوان على غزة ولكن نتنياهو يماطل
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إن الحركة قدمت للأطراف الدولية "تصوراً شاملاً" يبدأ بوقف "العدوان" (على غزة)، وفتح المعابر، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل.
هنية: قدّمنا تصوراً لوقف العدوان على غزة ولكن نتنياهو يماطل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية. / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، الأربعاء، إن حركته قدمت للأطراف الدولية "تصوراً شاملاً" يبدأ بوقف "العدوان" (على غزة)، وفتح المعابر، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل.

جاء ذلك في كلمة بثتها قناة "الأقصى الفضائية"، التابعة لحركة حماس.

وقال هنية، "قدمنا تصوراً شاملاً يبدأ بوقف العدوان، وفتح المعابر، مروراً بصفقة تبادل الأسرى، وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية وحق تقرير المصير. لكن نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفة".

وأضاف أن "أهم أسباب الحرب الحالية، نتنياهو، الذي يقود مجموعة عنصرية يمينية فاشية".

وطالب هنية "داعمي إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية، المطالبة بوقف العدوان".

واعتبر أن معبر رفح "مصري فلسطيني خالص، ويجب أن يعمل بشكل مستمر".

وعن العملية البرية في غزة، قال هنية، إن "القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري لغزة، وخسائرها أكثر بكثير مما تعلنه".

وقال: "إن الشعب الفلسطيني أفشل بصموده كل مخططات العدو التي رسمت نكبة جديدة من التهجير والشتات".

ومنذ الثلاثاء، يعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة عقب التوغل من أكثر من محور.

وفجر 7 أكتوبر.تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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