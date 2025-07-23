سياسة
1 دقيقة قراءة
مفاوضات إسطنبول.. روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل 1200 أسير وموسكو تقترح تسليم جثث 3 آلاف جندي
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن الجانبين توصلا خلال محادثات في إسطنبول، الأربعاء، إلى اتفاق بشأن تبادل جديد لأسرى الحرب، يشمل 1200 أسير من كل طرف.
مفاوضات إسطنبول.. روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل 1200 أسير وموسكو تقترح تسليم جثث 3 آلاف جندي
الوفد الروسي خلال مؤتمر صحفس في يوم الجولة الثالثة من محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول / Reuters
منذ 21 ساعات

وقال ميدينسكي في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات: "في إطار مواصلة تبادل أسرى الحرب، اتفقنا على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب في المستقبل القريب".

كما أشار إلى أن روسيا اقترحت على أوكرانيا تسليم جثث 3000 جندي أوكراني قُتلوا خلال المعارك، دون الإشارة إلى موعد محدد لهذه العملية.

ورغم التقدم النسبي في ملف الأسرى، أكد ميدينسكي أن مواقف موسكو وكييف بشأن إنهاء الحرب "لا تزال متباعدة"، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأوضح أن المحادثات في إسطنبول ناقشت "المواقف التي طرحها الجانبان في مذكرات سابقة، وتبيّن أنها ما زالت متباعدة بشكل كبير".

ورداً على سؤال حول دعوة أوكرانيا لعقد قمة بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، قال ميدينسكي إن "عقد مثل هذه القمة ممكن فقط من أجل توقيع وثائق نهائية، وليس لعقد مناقشات سياسية".

والأربعاء، انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، الجولة الثالثة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي ستركز على شروط السلام لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تواصل إسطنبول التي جرى التوافق عليها منصةً للمفاوضات المباشرة، أداء دورها بوصفها مكاناً لالتقاء الطرفين.



مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us