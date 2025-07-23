وقال ميدينسكي في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات: "في إطار مواصلة تبادل أسرى الحرب، اتفقنا على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب في المستقبل القريب".

كما أشار إلى أن روسيا اقترحت على أوكرانيا تسليم جثث 3000 جندي أوكراني قُتلوا خلال المعارك، دون الإشارة إلى موعد محدد لهذه العملية.

ورغم التقدم النسبي في ملف الأسرى، أكد ميدينسكي أن مواقف موسكو وكييف بشأن إنهاء الحرب "لا تزال متباعدة"، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأوضح أن المحادثات في إسطنبول ناقشت "المواقف التي طرحها الجانبان في مذكرات سابقة، وتبيّن أنها ما زالت متباعدة بشكل كبير".

ورداً على سؤال حول دعوة أوكرانيا لعقد قمة بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، قال ميدينسكي إن "عقد مثل هذه القمة ممكن فقط من أجل توقيع وثائق نهائية، وليس لعقد مناقشات سياسية".

والأربعاء، انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، الجولة الثالثة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي ستركز على شروط السلام لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تواصل إسطنبول التي جرى التوافق عليها منصةً للمفاوضات المباشرة، أداء دورها بوصفها مكاناً لالتقاء الطرفين.







