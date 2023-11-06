سياسة
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كتائب القسام تعلن تدمير 12 آلية إسرائيلية بينها 6 دبابات خلال 24 ساعة
أكدت كتائب عز الدين القسام أنها دمرت 6 دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة بقذائف الياسين 105، فيما كشفت وسائل إعلامية تابعة لحماس أن الكتائب دمرت 12 آلية إسرائيلية منذ صباح الأحد.
كتائب القسام تعلن تدمير 12 آلية إسرائيلية بينها 6 دبابات خلال 24 ساعة
“القسام“: دمرنا 6 دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة بقذائف “الياسين 105” / صورة: AA
6 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت جنوداً إسرائيليين ودمّرَت آليات خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال في غزة، وقصفت تل أبيب ومناطق أخرى ردّاً على "المجازر" المرتكَبة بحق المدنيين في القطاع.

وقالت كتائب القسام فجر الاثنين في سلسلة بيانات عبر منصة تليغرام، إنها "خاضت الأحد اشتباكات ضارية شماليّ القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين".

وأكدت الكتائب أن "مقاتليها دمروا دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون شمال القطاع"، وأشارت إلى أنها دمرت معظم تلك الدبابات بواسطة قذائف "الياسين 105".

وحسب وسائل إعلامية تابعة لحركة حماس، فإن "مقاتلي كتائب القسام دمّروا منذ فجر الأحد 12 آلية إسرائيلية بينها دبابات".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً مصوَّراً لصحفي في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية يقول فيه إن "الجيش الإسرائيلي تَعرَّض لكمين في قطاع غزة قُتل فيه 20 من جنوده".

فيما لم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على بيانات القسام أو حديث مراسل الشبكة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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