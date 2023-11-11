سياسة
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الصليب الأحمر يستنكر: كيف يتقبل المجتمع الدولي الوضع في غزة؟
استنكر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، تدهور الأوضاع في غزة، متسائلاً: كيف يمكن للمجتمع الدولي تقبُّل الوضع في غزة؟ محذراً من خطورة الوضع على المرضى والأطفال في مستشفى القدس.
الصليب الأحمر يستنكر: كيف يتقبل المجتمع الدولي الوضع في غزة؟
رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا / صورة: Reuters Archive
11 نوفمبر 2023

عبّر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، السبت، عن صدمته إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة، داعياً إلى الوقف الفوري للقتال هناك.

وتساءل روكا عن كيفية تقبُّل المجتمع الدولي الوضع في قطاع غزة.

وكتب روكا، في تدوينة عبر منصة "إكس": "كفى.. كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبل الوضع في غزة؟!".

وقال إنه "يجب وقف القتال فوراً في القطاع"، مضيفاً أن "الأطفال في الحاضنات والمرضى في العناية المركزة بمستشفى القدس حياتهم عرضة للخطر".

وشدد روكا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، خصوصاً في الشمال.

ومنذ 36 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11078 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسِنّاً وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية، حتى مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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