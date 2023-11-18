كشف مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض قوات بلاده في العراق وسوريا لـ61 هجوماً على الأقل خلال شهر، مؤكداً إصابة جندي أمريكي في سوريا.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، إن "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، تعرضت لـ61 هجوماً على الأقل بالمسيّرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضاف المسؤول: "29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا. ومعظم هذه الهجمات جرى إحباطها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها".

وتعرض جندي أمريكي لإصابة طفيفة في الهجوم على قاعدة تل بيدر في سوريا، كما ألحق الهجوم أضراراً بالبنية التحتية، فيما لم تسفر الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة باشور (الحرير) في العراق عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق المسؤول.

وسبق أن أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ تعرض القواعد الأمريكية في العراق لـ27 هجوماً، وفي سوريا لـ28 هجوماً، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت سينغ أن 59 من عناصر قوات بلادها أُصيبوا بجروح خفيفة في هذه الهجمات، وأنهم عادوا جميعاً لأداء مهامهم في القواعد.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل" في حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأيَّدت الولايات المتحدة وموَّلت العدوان الإسرائيلي والحصار الكامل لقطاع غزة. كما عارضت وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إليه.

ومنذ 43 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مُدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.