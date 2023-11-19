أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، الذي بات هدفاً للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى، الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وأوضحت المنظمة، في بيان على منصة إكس ليل السبت/الأحد، أن "فريقها ترأس مهمة إنسانية مشتركة شديدة الخطورة لمؤسسات أممية توجهت إلى مستشفى الشفاء".

وقالت إنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم، مشيرة إلى أنه "لا يزال هناك 25 عاملاً صحياً و291 مريضاً في الشفاء، وحدثت حالات وفاة عديدة للمرضى خلال الأيام الماضية بسبب توقف الخدمات الطبية".

وأضافت "فرقنا بقيت ساعة واحدة فقط في مستشفى الشفاء بسبب الوضع الأمني، ووصفوه بمنطقة الموت".

وكشفت المنظمة الدولية أن الغالبية العظمى من المرضى هم ضحايا الحرب وعديد منهم يعاني من إصابات حرجة.

وعبّرت عن قلقها البالغ بشأن سلامة واحتياجات المرضى والعاملين الصحيين والنازحين داخلياً، الذين يقيمون في المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئياً في الشمال.

ووصف الفريق الوضع المأساوي في الشفاء بالقول "امتلأت الممرات وأراضي المستشفى بالنفايات الطبية والصلبة، مما زاد خطر العدوى. وكان المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدثنا معهم يشعرون بالخوف على سلامتهم وصحتهم وطلبوا الإخلاء".

وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى الشفاء لم يعد قادراً على استقبال المرضى، إذ يجري الآن تحويل الجرحى والمرضى إلى المستشفى الإندونيسي الذي "يعاني من ضغوط شديدة ويكاد لا يعمل".

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من مجمع الشفاء الطبي، لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، لا سيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة.

"أطباء بلا حدود" تدين استهداف قافلة لموظفيها

في سياق متصل، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، مقتل أحد أقارب موظفيها وإصابة آخر في هجوم على قافلة تابعة للمنظمة السبت.

وأوضحت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها في منشور على منصة إكس: "كانت القافلة تحاول إجلاء 137 شخصاً من موظفينا الفلسطينيين وعائلاتهم (من مجمع الشفاء الطبي)".

وأدانت المنظمة بأشد العبارات "هذا الهجوم المتعمد"، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت كتبت المنظمة الإنسانية، في منشور على منصة إكس: "آلاف المدنيين في مدينة غزة المحاصرين بسبب أيام من القتال المتواصل يتعرضون لخطر الموت، بما في ذلك أكثر من مئة من موظفي المنظمة وعائلاتهم".

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، يضم مدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.