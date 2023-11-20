قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن عدم السماح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح، يعد بمثابة إعلان صريح بأن المنظمة (الأمم المتحدة) قد مُزّقت ورُميت في سلة المهملات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قورتولموش خلال مشاركته، الاثنين، في الاجتماع التاسع لرؤساء برلمانات مجموعة "ميكتا" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأكد رئيس البرلمان التركي أن المنصات متعددة الأطراف توفر نتائج لحل مشكلات العالم، ويتعين زيادة قوة هذه المنصات وإيجاد حلول للمشكلات العالمية من خلال تبادل الأفكار.

وأشار إلى أن النظام العالمي الحالي غير فعال في حل الأزمات القائمة، وأن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى أزمات عالمية جديدة وتمهد الطريق لصراعات جديدة.

قمع الفلسطينيين قد يفضي إلى حرب أوسع

وتابع: "إذا لم يكن من الممكن إنهاء هذا القمع ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وإذا امتدت هذه الحرب إلى البلدان المحيطة، فإنني أخشى أن تشعل فتيل صراع عالمي يمهد البنية التحتية للحرب الكبرى الثالثة. ولهذا السبب يتعين علينا طرح هيكل سياسي جديد في النظام العالمي وإنشاء نظام يقوم على السلام والمساواة".

وشدد قورتولموش على أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي إعلان وقف عاجل وفعال لإطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وإرسال احتياجات السكان الأساسية بشكل عاجل، خصوصاً الإمدادات الطبية في المستشفيات.

وأكد كذلك أن "الشرق الأوسط مركز التوازن العالمي، وبوابة السلام العالمي، ومفتاح هذه البوابة هو حل القضية الفلسطينية".

وأوضح أن العالم يمر بفترة يشهد فيها أشد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنه يواجه في وقت واحد عديداً من الأزمات المختلفة، خصوصاً التلوث البيئي وتغير المناخ والصراعات والاحتلال والاقتتال الداخلي وموجات الهجرة وأزمات الطاقة والغذاء والمياه.

وأضاف أن البيئة التنافسية التي زادت بسبب هذه الأزمات، قد وضعت العالم في حالة اضطراب أكبر مما شهد منذ سنوات عديدة.

وتابع: "بالتوازي مع هذا، من الواضح أن الفيروسات الاجتماعية الجديدة، مثل العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام، قد أثرت في العالم، خصوصاً العالم الغربي".

ولفت إلى أن الهجرة غير النظامية حوّلت البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مقبرة للاجئين، مشدداً على ضرورة إقامة نظام عالمي جديد يقوم على العدالة، وليس على هرمية السُّلطة.