استُشهدت صحفيتين فلسطينيتين إثر استهداف منزليهما بغارات إسرائيلية ليل أمس الاثنين. كما أسفرت الغارات عن استشهاد مدنيين فلسطينيين آخرين، وسقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقدت الصحفيتان آلاء طاهر الحسنات وآيات خضورة، حياتيهما، بعد أن استُهدف منزلاهما في مخيم البريج للاجئين وسط غزة ومنطقة بيت لاهيا شمالاً.

وأعلنت الوكالة قتل إسرائيل 62 صحفياً بينهم 6 نساء، في هجماتها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت خضورة في بث مباشر مع "قناة الغد الفضائية" قبيل استشهادها بدقائق: "سيكون هذا الفيديو الأخير".

وتابعت خضورة وهي تبكي: "إن قوات الاحتلال ألقت قنابل فسفورية على بيت لاهيا ووزعت منشورات لإخلاء المنطقة".

وأضافت: "الناس يسيرون على الطرق كالمجانين ولا يعرفون إلى أين يتجهون، نحن كعائلة متفرقون أيضاً في المنزل والبعض غادر، لكن بالطبع لا نعرف إلى أين يذهب أي شخص، الوضع صعب للغاية، يا رب ارحمنا".

وأعلن تليفزيون فلسطين استشهاد الصحفية آلاء طاهر الحسنات، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلتها في مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل عدداً منهم واعتقل آخرين.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أكد استشهاد 62 صحفياً وصحفية، خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال، أو جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم.

أما في الضفة الغربية، فقال نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل نحو 42 صحفياً وصحفيةً بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأبقى على اعتقال 32 صحفياً منهم، بينهم الصحفيّة ميرفت العزة، إضافةً إلى الصحفية سمية جوابرة التي تخضع للحبس المنزلي.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها لم توثق قتل صحفيين بهذا العدد منذ بدأت رصد وتسجيل جرائم قتل الصحفيين عام 1992.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين (مقره العاصمة البلجيكية بروكسل)، الثلاثاء، قتل إسرائيل الصحفيين في قطاع غزة. وطالب في بيان، بإجراء تحقيق فوري بشأن مقتل الصحفيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ 46 يوماً.

وتضمّن البيان أسماء وتواريخ وأماكن وفاة 62 صحفياً فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية حتى اليوم الثلاثاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و400 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب.