الحرب على غزة
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بعد تدمير عشرات المشافي والمساجد.. البيت الأبيض: نتنياهو أقرّ بخطأ استهداف الكنيسة في غزة
أفاد البيت الأبيض بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت "خطأ".
بعد تدمير عشرات المشافي والمساجد.. البيت الأبيض: نتنياهو أقرّ بخطأ استهداف الكنيسة في غزة
الرئيس الأمركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن / Reuters
17 يوليو 2025

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين إنّ ترمب أجرى اتصالاً هاتفياً بنتنياهو بعد "رد فعل غير إيجابي" من جانب الرئيس الأمريكي لدى علمه بالضربة.

وأضافت أن "استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس".

وقصفت إسرائيل في وقت سابق الخميس كنيسة العائلة المقدسة شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9، بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة طفيفة لكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيلي، والبطريركية اللاتينية في القدس.

وتُعَدّ كنيسة العائلة المقدسة من أقدم المراكز الدينية المسيحية في قطاع غزة، وتحوّلت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، خصوصاً العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

وخلال الإبادة الإسرائيلية في غزة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني، بالإضافة إلى عشرات المشافي والمساجد والمدارس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT Arabi
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