سياسة
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إسطنبول تستعد لاستضافة النسخة السابعة لمنتدى "TRT World"
تُعقد النسخة السابعة لمنتدى "TRT World"، الأسبوع القادم بمدينة إسطنبول. وسيستمر المنتدى ليومين، يُنظم خلالها عديد من الجلسات والندوات بمشاركة عشرات الخبراء والمتحدثين.
إسطنبول تستعد لاستضافة النسخة السابعة لمنتدى "TRT World"
منتدى "TRT World" 2022 / صورة: AA
30 نوفمبر 2023

تستضيف مدينة إسطنبول منتدى "TRT World" لعام 2023، يومَي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت شعار "الازدهار معاً: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

وأوضحت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT" في بيانٍ الخميس أن المنتدى سيسلط الضوء على الأجندة العالمية بمشاركة 153 متحدثاً من أكاديميين وسياسيين وعاملين في المنظمات غير الحكومية وخبراء في مراكز الفكر وبيروقراطيين وصحفيين من مختلف مناطق العالم.

وتهدف النسخة السابعة للمنتدى الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT World، لمناقشة المشكلات العالمية وتقديم الحلول.

ومن المتوقع أن يحضر افتتاح المنتدى الرئيس رجب طيب أردوغان ونائبه الرئيس جودت يلماز وبعض الوزراء، لإلقاء كلمات حول مواضيع مهمة. ​

وسيتضمن الحدث الذي يستمر يومين كلمات افتتاحية وجلسات مفتوحة واجتماعات مائدة مستديرة مع الخبراء.

وسيجمع هذا الحدث عديداً من قادة الفكر، بما في ذلك سياسيون ورجال الأعمال وأكاديميون وصحفيون من جميع أنحاء العالم.

وسيناقش المنتدى بنسخته السابعة الأمن الدولي والطاقة والمناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والإعلام والإذاعة العامة والسياسة.

وتشمل الجلسات المفتوحة عناوين ضمنها: "رؤية قرن تركيا: تركيا عنصر فاعل في بناء النظام"، و"حرب إسرائيل على غزة: الأزمة الإنسانية وآفاق السلام"، و"الإذاعة العامة في العصر الرقمي: التحديات والفرص" و"إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي" و"تمكين الإنسانية: معالجة الأزمات الاجتماعية وعدم المساواة" وغيرها.

وبدأ منتدى "TRT World" في إسطنبول للمرة الأولى عام 2017، وأثبت حضوره بشكل فعال في المؤتمرات الدولية، مما أثر في جداول الأعمال العالمية والإقليمية.

وضم المنتدى أكثر من 8500 ضيف و651 متحدثاً من عديد من البلدان على مدى 6 سنوات، وتضمن 30 خطاباً بروتوكوليّاً، و52 جلسة مفتوحة، و59 اجتماع مائدة مستديرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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