سياسة
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أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو وصمة عار.. ولن نعتبر حماس تنظيماً إرهابياً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يعتبر حركة حماس "تنظيماً إرهابياً مهما قال الآخرون"، لافتاً إلى أن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.
أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو وصمة عار.. ولن نعتبر حماس تنظيماً إرهابياً
الرئيس أردوغان في أثناء عودته من الإمارات: مجازر حكومة نتنياهو في غزة "وصمة عار". / صورة: AA
2 ديسمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان للصحفيين على متن الطائرة في أثناء عودته من الإمارات التي زارها للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 28).

وأضاف أردوغان أن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضاً جباه الدول الداعمة له دون قيود أو شروط".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة قال أردوغان إن "ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

ولفت الرئيس التركي إلى "تحوُّل حكام إسرائيل الذين طالما روّجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتَلة، مثل قتَلة أجدادهم".

وفي ما يخص الموقف تجاه حركة حماس قال أردوغان: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقاً أن أعتبر حماس تنظيماً إرهابياً مهما قال الآخرون".

وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر قال أردوغان: "ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو".

ولفت إلى أن استبعاد حماس وتدميرها سيناريو غير واقعي، وقال: "لم نفقد الأمل في سلام دائم في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وبيّن أردوغان أن الهدنة المؤقتة فتحت نافذة من الفرص، لكنها ضاعت الآن بسبب نهج إسرائيل المتعنت، موضحاً أنهم في اتصال مستمر مع قادة الدول في ما يتعلق بالحرب على غزة.

وصباح الجمعة انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شنت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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