وتجمّع مئات المناصرين للقضية الفلسطينية في شارع كورفورستيندام قرب ميدان برايتشايد، للفت الانتباه إلى سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب بحق سكان قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وقرعوا أواني طعام فارغة، في إشارة إلى أزمة الجوع الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبعد وقت قصير من بدء الفاعلية، طالبت الشرطة المتظاهرين بفض الاعتصام ومغادرة المكان، إلا أن المشاركين واصلوا الهتاف، فيما جلس عدد منهم أرضاً تعبيراً عن الاعتصام السلمي. وعقب ذلك تدخلت الشرطة بعنف لتفريق الوقفة، واعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين.

وفي الوقت ذاته، خرجت مظاهرة تضامنية أخرى في ساحة فيتنبرغ ببرلين، استخدم فيها المشاركون أيضاً أواني الطعام الفارغة لتسليط الضوء على أزمة الجوع في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "قفوا الإبادة في غزة"، و"أرسلوا الطعام إلى غزة الآن"، و"قفوا الجوع في غزة وأدخلوا الخبز".