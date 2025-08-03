وتجمّع مئات المناصرين للقضية الفلسطينية في شارع كورفورستيندام قرب ميدان برايتشايد، للفت الانتباه إلى سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب بحق سكان قطاع غزة.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وقرعوا أواني طعام فارغة، في إشارة إلى أزمة الجوع الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وبعد وقت قصير من بدء الفاعلية، طالبت الشرطة المتظاهرين بفض الاعتصام ومغادرة المكان، إلا أن المشاركين واصلوا الهتاف، فيما جلس عدد منهم أرضاً تعبيراً عن الاعتصام السلمي. وعقب ذلك تدخلت الشرطة بعنف لتفريق الوقفة، واعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين.
وفي الوقت ذاته، خرجت مظاهرة تضامنية أخرى في ساحة فيتنبرغ ببرلين، استخدم فيها المشاركون أيضاً أواني الطعام الفارغة لتسليط الضوء على أزمة الجوع في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "قفوا الإبادة في غزة"، و"أرسلوا الطعام إلى غزة الآن"، و"قفوا الجوع في غزة وأدخلوا الخبز".
كما حملت اللافتات شعارات من قبيل: "إسرائيل الإرهابية"، و"إسرائيل قاتلة الأطفال"، و"الحرية لغزة". وذكرت تقارير أن الشرطة اعتقلت أربعة متظاهرين على الأقل خلال هذه الفاعلية.
وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة في غزة إنّ حصيلة ضحايا منتظري المساعدات بلغت "ألفاً و422 شهيداً، وأكثر من 10 آلاف إصابة" منذ 27 مايو/أيار الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة في غزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.