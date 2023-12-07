يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن غداً الجمعة، لإجراء محادثات بخصوص وقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم، وفق بيانٍ لوزارة الخارجية التركية، الخميس.

وورد في البيان أنه خلال القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية التي عُقِدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كُلِّف وزراء خارجية بلدان، بينها تركيا وفلسطين والسعودية وإندونيسيا ومصر والأردن وقطر ونيجيريا، اتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.

وأردفت الخارجية ببيانها أن فيدان سيزور واشنطن غداً لإجراء اتصالات في إطار تلك الجهود الدبلوماسية المشتركة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 17177 شهيداً، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.