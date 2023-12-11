سياسة
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لندن تهاجم لقاء رئيس وزراء اسكتلندا وأردوغان وتهدّد بتقليص "تلك الاجتماعات"
أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن انزعاجه من غياب مسؤول من وزارته خلال لقاء رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دبي، مهدّداً بتقليص ترتيب اجتماعات بين ممثلي الدول الأجنبية والسلطات الاسكتلندية.
لندن تهاجم لقاء رئيس وزراء اسكتلندا وأردوغان وتهدّد بتقليص "تلك الاجتماعات"
وزير الخارجية البريطاني منزعج من دعوة رئيس وزراء اسكتلندا لوقف حرب غزة ولقائه أردوغان / صورة: AA
11 ديسمبر 2023

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن انزعاجه من غياب مسؤول من وزارته خلال لقاء رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دبي والذي تمخّض عن دعوة يوسف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثها كاميرون إلى الحكومة الاسكتلندية، حسب صحيفة التليغراف البريطانية.

وكان رئيس وزراء اسكتلندا صرّح في تدوينة له بشأن الاجتماع مع أردوغان: "نوقش الوضع الإنساني في غزة. توجد حاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار. لقد قُتل العديد من الأطفال الأبرياء. هذا يجب أن يتوقف".

وقال كاميرون في رسالته، إن "البروتوكول الخاص بشأن حضور مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية في اجتماعات الوفود الاسكتلندية مع ممثلي الدول الأجنبية، قد جرى انتهاكه".

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود مسؤول في الخارجية البريطانية في دبي، فإن الوفد الاسكتلندي لم يبلغه بمكان اللقاء بين أردوغان ويوسف.

وشدد كاميرون في رسالته على ضرورة أن تكون اسكتلندا وبريطانيا "صوتاً واحداً في الساحة الدولية".

وهدد وزير الخارجية البريطاني بأنه في حال حدوث المزيد من الانتهاكات، سيُقلص ترتيب اجتماعات بين ممثلي الدول الأجنبية والسلطات الاسكتلندية، وسحب الدعم اللوجستي عن الأخيرة.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف في دبي، إذ عُقدت القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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