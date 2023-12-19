قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إن دبابة أطلقت النار على منزل يضم رهائن إسرائيليين في مستوطنة "بئيري" في أثناء هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

وجاء في الصحيفة: "دبابة (إسرائيلية) وصلت إلى كيبوتس (مستوطنة) بئيري بعد ساعات من بدء المذبحة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأطلقت قذائف باتجاه منزل باسي كوهين، إذ كان عناصر حماس يتحصنون بالرهائن".

وذكرت "هآرتس" أنها استندت في استنتاجها هذا إلى فيديو نشرته القناة "12" الإسرائيلية، الليلة الماضية، جرى التقاطه من مروحية تابعة للشرطة، استُدعيت إلى المنطقة وقت الهجوم.

وأضافت: "قالت ياسمين بورات، التي هربت من حفلة الطبيعة في (مستوطنة) رعيم (جنوب)، واختبأت في أحد منازل الكيبوتس، إنها توجهت إلى أحد الجنود وسألت عما إذا كانت القذائف ستؤذي الرهائن، فأجابها الجندي: نحن نفعل ذلك فقط على جوانب المنازل لهدم الجدران"، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن هداس داغان إحدى السكان، التي اختبأت مع زوجها خارج المنزل الذي كان جيرانها محتجزين فيه، إنها "أصيبت بشظية من القذيفة التي استهدفت منزل جيرانها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقاً لتقرير (القناة 12 الإسرائيلية)، قال الجنود الذين كانوا في الكيبوتس إن إطلاق النار من المروحية كان تحذيرياً وأصاب دبابة، ثم وصلت دبابة أخرى وأطلقت النار على المنزل".

وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، سجلت المروحية عدداً من القوات التي تجمعت خارج البوابة الرئيسية للكيبوتس ولم تدخل إليه، رغم مرور وقت طويل منذ بداية المجزرة".

ونقلت الصحيفة عن يائير أفيتال، عضو الفرقة الاحتياطية بالمستوطنة، أن "500 جندي كانوا يقفون في الخارج ولم يكن أحد يتعامل مع الأمر، وكان الناس يفقدون الدماء كل دقيقة، والجيش الذي كان واقفاً في الخارج لم يفهم ما كان يحدث هنا".

وحتى اليوم لم يقر جيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية بمقتل إسرائيليين بنيران قواتهم يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط القطاع، قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم مع أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في سجونها التي تضم أكثر من 7800 فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى ظهر الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.