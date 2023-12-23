سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد 6 جنود أتراك في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق
اشتبك الجيش التركي، اليوم السبت، مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب القفل" شمالي العراق، ما أدى إلى استشهاد 6 جنود، بينما تمكَّن الجيش من تحييد 13 إرهابيّاً خلال الاشتباك.
استشهاد 6 جنود أتراك في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق
استشهاد 6 جنود أتراك في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق / صورة: AA
23 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 6 جنود في مواجهات مع إرهابيين شمال العراق.

وأوضحت مستشارية الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي اشتبك مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب القفل" في 23 ديسمبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد 6 جنود أتراك وإصابة سابع، بينما تمكَّن الجيش التركي من تحييد 13 إرهابيّاً خلال الاشتباك وفقاً للمعلومات الأولية، كما تشنُّ المقاتلات التركية غارات مفاجئة ضد أهداف محددة للإرهابيين.

وختمت المستشارية بيانها بالترحم على الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في الحادثة، مقدماً العزاء للقوات التركية والشعب التركي.

من جانبه، ترحَّم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على الجنود الأتراك الذين استُشهدوا في الحادث.

وتقدم ألطون عبر حسابه بمنصة إكس بالتعازي لأسر الشهداء والأمة التركية.

وأكد ألطون أنه "لا ينبغي أن ننسى أنه لن يتمكن أي هجوم غادر من زعزعة وحدة تركيا وتضامنها، وأن المخططات المظلمة للإرهابيين وحُماتهم لن تتغلب على إرادة بلدنا وتصميمه".

وتابع ألطون: "تركيا ستواصل كفاحها ضد جميع أشكال الإرهاب داخل حدودها وخارجها بكل عزم وشجاعة"

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us