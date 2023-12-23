أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 6 جنود في مواجهات مع إرهابيين شمال العراق.

وأوضحت مستشارية الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي اشتبك مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب القفل" في 23 ديسمبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد 6 جنود أتراك وإصابة سابع، بينما تمكَّن الجيش التركي من تحييد 13 إرهابيّاً خلال الاشتباك وفقاً للمعلومات الأولية، كما تشنُّ المقاتلات التركية غارات مفاجئة ضد أهداف محددة للإرهابيين.

وختمت المستشارية بيانها بالترحم على الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في الحادثة، مقدماً العزاء للقوات التركية والشعب التركي.

من جانبه، ترحَّم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على الجنود الأتراك الذين استُشهدوا في الحادث.

وتقدم ألطون عبر حسابه بمنصة إكس بالتعازي لأسر الشهداء والأمة التركية.

وأكد ألطون أنه "لا ينبغي أن ننسى أنه لن يتمكن أي هجوم غادر من زعزعة وحدة تركيا وتضامنها، وأن المخططات المظلمة للإرهابيين وحُماتهم لن تتغلب على إرادة بلدنا وتصميمه".

وتابع ألطون: "تركيا ستواصل كفاحها ضد جميع أشكال الإرهاب داخل حدودها وخارجها بكل عزم وشجاعة"

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.