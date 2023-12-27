سياسة
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"القسّام" تعلن استهداف مروحيات وآليات عسكرية وجنود بمناطق متفرقة في غزة
أعلنت كتائب القسام استهدافها مروحيّتين إسرائيليتَيْن وجنوداً متحصّنين بجباليا، مؤكدة اشتباك مقاتليها مع القوات الإسرائيلية لـ6 ساعات متواصلة شمال مدينة غزة، وتدخَّل طيران الاحتلال لإنقاذ قواته.
"القسّام" تعلن استهداف مروحيات وآليات عسكرية وجنود بمناطق متفرقة في غزة
“القسام” تستهدف مروحيتين إسرائيليتين وجنوداً متحصنين بجباليا / صورة أرشيفية: كتائب القسام / قناة كتائب القسام على تلجرام
27 ديسمبر 2023

كشفت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة حماس، الأربعاء، عن تنفيذها عدداً من العمليات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، أبرزها استخدام صاروخ "RPO-A" المضاد للتحصينات لأول مرة ضد الجنود المشاركين في المعارك البرية شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات مقتضبة، نشرتها "كتائب القسام" عبر منصة تليغرام، كشفت في أحدها عن استمرار اشتباك بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية لـ6 ساعات متواصلة، الثلاثاء، شمال مدينة غزة، وتدخَّل الطيران الإسرائيلي لإنقاذ قواته.

وقالت القسَّام، في بيان، إنها "استهدفت قوة صهيونية خاصة تحصَّنت بمنزل في شارع غزة القديم، بمنطقة جباليا البلد (شمالي قطاع غزة)، لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل".

وأضافت في بيان ثانٍ أن مقاتليها "استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ سام 18، في منطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة"، كما "اشتبكوا مع العدو 6 ساعات، الثلاثاء" في المنطقة ذاتها.

وبيّنت أن هذا الاشتباك شهد "تدخل الطيران (الإسرائيلي) لإنقاذ قواته".

وأوضحت "القسام"، في بيان ثالث، أن مقاتليها "استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ سام 18، شرق مخيم جباليا"، كما تمكنوا من "قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس" جنوبي القطاع.

وتُعدُّ هذه المرة الثالثة التي تستهدف فيها "كتائب القسّام"، مروحية إسرائيلية في سماء قطاع غزة، منذ بدء الحرب ضد القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بيان للكتائب، قالت إن مقاتليها "استهدفوا دبابتَين بقذائف الياسين 105، في محور أبو شباك، غرب جباليا البلد، ودبابة ثالثة شرق مخيم البريج (وسط)".

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه البرية على قطاع غزة، حيث توغلت قواته في المناطق الشمالية، وفي المناطق الشرقية جنوبي القطاع، واندلعت بشكل مستمر اشتباكات ضارية مع "المقاومين" الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أظهر تحليل لأرقام الجيش المعلنة عن قتلاه، أن عدد الضباط والجنود الذين يُقتلون بشكل يومي منذ بدء الحرب البرية على القطاع، يصل إلى ثلاثة، فضلاً عن إصابة نحو 16 آخرين.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، فمنذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 164 ضابطاً وجنديّاً، وأصيب 874 آخرون، فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية أن عدد المصابين يُقدر بنحو 5 آلاف.

وتتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء، و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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