سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 18 جندياً بـ"نيران صديقة" في غزة
قالت هيئة البث العبرية إن معطيات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن 18 جندياً قُتلوا بـ"نيران صديقة" بالمعارك البرية على غزة. وكانت آخر حصيلة للجنود الإسرائيليين المقتولين بنيران صديقة بالقطاع 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد بلغت 20 جندياً، وفق جيش الاحتلال.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 18 جندياً بـ"نيران صديقة" في غزة
تشير معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقتل 506 جنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر / صورة: AFP
1 يناير 2024

قالت هيئة البث العبرية، الاثنين، إن معطيات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن 18 جندياً قُتلوا بـ"نيران صديقة" خلال المعارك البرية في غزة.

وأفادت الهيئة (رسمية) بأنه "وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة (في27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) 170 جندياً، بينهم 29 في حوادث عملياتية".

وحول الجنود الذين قتلوا في حوادث عملياتية أوضحت الهيئة: "قُتل 18 جندياً من الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة، و2 نتيجة إطلاق الرصاص (دون توضيح) و9 جنود إسرائيليين بحوادث ذخيرة أو أسلحة أو دهس".

وتشير معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة الاثنين، إلى مقتل 506 جنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 172 منذ بداية الحرب البرية.

كانت آخر حصيلة للجنود الإسرائيليين المقتولين بنيران صديقة في قطاع غزة، قد صدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبلغت 20 جندياً، وفق إذاعة الجيش الرسمية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد "21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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