سياسة
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من 18 بلداً.. تركيا توقف 56 مطلوباً بالنشرة الحمراء للإنتربول
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، توقيف 56 شخصاً صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء من 18 بلداً، مشيراً إلى أن القبض عليهم حدث عبر عملية "القفص-28" التي نُفّذَت متزامنةً في عدة ولايات تركية.
من 18 بلداً.. تركيا توقف 56 مطلوباً بالنشرة الحمراء للإنتربول
الموقوفون كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم الانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والاعتداء، وغيرها من التهم / صورة: AA
3 يناير 2024

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الأربعاء، توقيف 56 شخصاً صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء، من 18 بلداً.

وقال الوزير في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن البلدان الـ18 هي الولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان والإمارات وبيلاروسيا والمغرب وفلسطين والهند وإسرائيل وإيران وقطر وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وروسيا والسعودية وتركمانستان والأردن.

وأوضح أن المتهمين الـ56 قُبض عليهم في عملية "القفص-28" التي نُفّذَت بالمتزامن في ولايات إسطنبول وأنطاليا وصقاريا وبولو وجناق قلعة وأسكي شهير وإزمير ومانيسا وموغلا وشانلي أورفة ويالوفا.

وأشار إلى أن الموقوفين كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم الانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والاعتداء، والتزوير، والسطو، والاحتيال، وتهريب المهاجرين، والقتل، والدعارة، والسرقة، والتهريب، والرشوة، والفساد، والغش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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