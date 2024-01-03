سياسة
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في قناة مقربة من نتنياهو.. مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على الهواء
ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية، ليتال شيمش، وهي تضع سلاحاً فردياً على محيط خصرها داخل استديو القناة 14 اليمينية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في قناة مقربة من نتنياهو.. مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على الهواء
في قناة مقربة من نتنياهو.. مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على الهواء / وسائل تواصل اجتماعي / Others
3 يناير 2024

ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية، ليتال شيمش، وهي تضع سلاحاً فردياً على محيط خصرها داخل الاستديو.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية، الأربعاء، صورة المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي تضع سلاحاً على خصرها داخل الاستديو.

وقالت "إسرائيل اليوم" إن "من بين النساء اللاتي سلحن أنفسهن ليتال شيمش، مذيعة القناة 14".

وأضافت أن "شيمش" ظهرت على الهواء أمس (الثلاثاء)، وبجانب الميكروفون يمكن أيضاً رؤية السلاح.

ولفتت الصحيفة إلى أن القناة 14 اليمينية هي الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، أظهر القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13 تلتها القناة 11 ثم القناة 14.

وكانت الحكومة الإسرائيلية شجعت مواطنيها على حمل السلاح بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتولى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير توزيع سلاح على إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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