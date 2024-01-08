سياسة
2 دقيقة قراءة
أكثر من 4 آلاف.. نائب فرنسي يستنكر انضمام مواطنيه إلى جيش الاحتلال في غزة
استنكر النائب الفرنسي توماس بورت مشاركة مواطنين من بلاده جيشَ الاحتلال الإسرائيلي في عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفرنسيين يشكلون النسبة الأكبر بين المواطنين الأجانب في الجيش الإسرائيلي بعد الأمريكيين.
أكثر من 4 آلاف.. نائب فرنسي يستنكر انضمام مواطنيه إلى جيش الاحتلال في غزة
نائب فرنسي يستنكر انضمام مواطنيه إلى الجيش الإسرائيلي "بقتل الفلسطينيين" / صورة: AA
8 يناير 2024

أعرب النائب الفرنسي المعارض توماس بورت، عن استيائه إزاء مشاركة مواطنين من بلاده جيشَ الاحتلال الإسرائيلي بعمليات عسكرية ضد قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره الاثنين على منصة "إكس"، علق فيه على مشاهد يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يرددون النشيد الوطني الفرنسي.

وأشار بورت النائب عن حزب "فرنسا الأبية" إلى أن الفرنسيين يشكلون النسبة الأكبر بين المواطنين الأجانب في الجيش الإسرائيلي بعد الأمريكيين.

ولفت إلى أن 4 آلاف و185 جندياً من أصول فرنسية يعملون بصفوف الجيش الإسرائيلي الذي "ارتكب جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية".

وأكد أنه "من غير المقبول" أن يشارك مواطنون فرنسيون في عمليات عسكرية تهدف إلى "تدمير الشعب الفلسطيني".

وجدد بورت دعوته وزيرَ العدل إريك دوبوند موريتي، ومكتب المدعي العام في باريس، لفتح تحقيق بحق الفرنسيين المتواطئين مع الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us