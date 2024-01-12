سياسة
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بعد نزوح مئات الآلاف.. رئيس بلدية رفح: فقدنا السيطرة على الخدمات الأساسية
أكدت بلدية رفح فقدان السيطرة على الخدمات الأساسية بالمدينة بسبب استمرار الحرب وارتفاع أعداد النازحين فيها، مشيرة إلى أن عدد سكان المدينة بلغ 1.3 مليون نسمة.
بعد نزوح مئات الآلاف.. رئيس بلدية رفح: فقدنا السيطرة على الخدمات الأساسية
مئات آلاف النازحين في مدينة رفح يعانون ظروفاً صعبة / صورة: AA
12 يناير 2024

قال رئيس بلدية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أحمد الصوفي، إن البلدية فقدت السيطرة على الخدمات الأساسية لا سيما عمليات جمع النفايات ومعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي، بسبب الأعداد الهائلة من النازحين واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأفاد الصوفي، أن "بلدية رفح فقدت السيطرة على الخدمات الأساسية في المدينة بسبب استمرار العدوان والنزوح الكبير للفلسطينيين من شمال ووسط غزة باتجاه رفح هرباً من القصف العنيف والمكثف في تلك المناطق".

وأضاف أن "إجمالي عدد سكان مدينة رفح حالياً بلغ 1.3 مليون نسمة، في حين أن عدد سكان المحافظة الأصلي هو 300 ألف نسمة".

وتابع الصوفي، أن عدد النازحين في مراكز إيواء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يقدر بنحو 700 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد النازحين في الساحات والشوارع نحو 300 ألف نسمة.

وأشار إلى زيادة في أعداد النازحين يوميا، ما يضع البلدية أمام تحديات كبيرة لتقديم الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وجمع ا لنفايات.

وقال: "العدوان المستمر على قطاع غزة وخاصة في المنطقة الجنوبية، أفقدنا القدرة على التحكم بمواعيد جمع النفايات أو جمعها في أوقات الليل المحددة مسبقاً، خشية الاستهداف الإسرائيلي".

وبين أن شح الوقود يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية، خاصة ان الكمية المخصصة لعمليات جمع النفايات بسيطة ومحدودة جداً، ما فاقم ظاهرة انتشار المكبات العشوائية.

وأكد أن كميات الوقود المخصص للبلدية من المنظمات الدولية العاملة في غزة لتشغيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب لا تكفي لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مدار الساعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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