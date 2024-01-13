أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر السبت، تدمير 29 هدفاً إرهابياً شمالي العراق وسوريا في عملية جوية.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن العملية أسفرت عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين كانوا بالمواقع المستهدفة.

وجاءت العملية بعد إعلان الوزارة استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب-القفل".

وقالت الوزارة في بيان إن العملية شنتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

واستهدفت الغارات التركية مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية للإرهابيين في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل شمالي العراق وأهدافاً للإرهابيين شمالي سوريا.

وشدّد البيان على أن الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي.

وأكد أن القوات التركية اتخذت خلال الغارات كل التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة.

وفي السياق، ارتفع عدد شهداء الجيش التركي شمالي العراق إلى 9 جنود، الجمعة، إثر استشهاد جنديَّين متأثرَين بجراحهما.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن جنديَّين استشهدا متأثرَين بجراحهما بعدما أصيبا خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت إلى ارتفاع عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم خلال العملية المتواصلة في المنطقة إلى 15.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 بحالة خطيرة، نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق، قبل أن تعلن استشهاد أحد المصابين متأثراً بجراحه.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.