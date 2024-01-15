أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 23 هدفاً لتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي العراق وسوريا.

وحسب بيان الوزارة الاثنين، شنت المقاتلات التركية غارات جوية على مواقع إرهابية في مناطق: متينا، وهاكورك، وقنديل، وغارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن هذه الغارات "تأتي بهدف تحقيق أمن الشعب التركي، والقضاء على التهديدات ضد القوات التركية، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، بموجب المادة الـ51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

وأوضحت الوزارة أن الغارات أسفرت عن تدمير 23 موقعاً للتنظيمات الإرهابية يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها، إلى جانب تحييد "أعداد كبيرة من الإرهابيين".

وأكدت أن المواقع التي استهدفتها الغارات الجوية تباينت ما بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر، ومرافق تؤمن الدخل للتنظيمات الإرهابية.

البيان، شدد كذلك على "مواصلة القوات التركية مكافحتها للإرهاب بكل حزم وعزم لحين القضاء على آخر إرهابي".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، تحييد 77 إرهابياً من تنظيم PKK وتدمير 78 هدفاً، وذلك بغارات جوية تنفذها قواته منذ السبت الماضي شمال سوريا والعراق.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.