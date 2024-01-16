أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، وجود 350 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة لا يتلقون أدويتهم، جرَّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذّر متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان مقتضب من تَعرُّض هؤلاء المرضى لمضاعفات صحية خطيرة.

كما طالب المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية عاجلاً لأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي بيان آخر أعلن القدرة نفاد "غاز النيتروز" من غرف العمليات، ونقصاً حادّاً في الغازات الطبية الأخرى، بلا مزيد من التفاصيل.

ويُستخدم غاز النيتروز في تخدير المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية.

كانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية حذرت في أكثر من مناسبة من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب.

ومراراً حذّرَت وزارة الصحة الفلسطينية من شُحّ الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ونفاد بعضها جراء الإصابات الكثيرة التي تصل إلى المستشفيات.

وقال عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة سابقاً، إنهم لا يجدون أدويتهم داخل الصيدليات ولا المستشفيات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفاً و285 شهيداً، و61 ألفاً و154 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.