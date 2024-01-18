نشر 29 ممثلاً عالمياً الاتهامات الموجهة إلى تل أبيب في جلسات محكمة العدل الدولية على موقع يوتيوب، وأعادوا تلاوتها دعماً منهم لقضية اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، رفعتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة.

ونُشرت مقاطع الفيديو على قناة "مهرجان فلسطين للأدب" بموقع يوتيوب، وحظيت بآلاف المشاهدات، فضلاً عن مئات آلاف المشاهدات في منصة إكس.

وأبرز المشاهير الذين أعادوا قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ممثلو مسلسل "كراون-التاج" خالد عبد الله وتوبياس مينزيس، وممثلو مسلسل "صراع العروش" تشارلز دانس، وكاريس فان هوتن، ولينا هيدي.

كما انضم إليهم الممثل آدم بكري المولود في إسرائيل، والممثل اليهودي والاس شون، والممثلة سينثيا نيكسون التي شاركت في حملة إضراب عن الطعام للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة أمام البيت الأبيض.

وكانت جنوب إفريقيا رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وخلال يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، عقدت المحكمة في لاهاي جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى.