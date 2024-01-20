تصدّر مطار إسطنبول الدولي قائمة المطارات الأوروبية، بمتوسط عدد الرحلات اليومية في 2023، مسجلاً 1375 رحلة يوميّاً.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول"، إذ أوضح أن مطار إسطنبول حافظ على موقع الصدارة في أوروبا للعام الثاني.

وأضاف أن المطار سجَّل زيادة بنسبة 19% في 2023، مقارنة بالعام السابق له، بواقع 1375 رحلة يوميّاً.

وسجَّل مطار إسطنبول رقما قياسيّاً بعدد الرحلات اليومية يوم 22 يونيو/حزيران بـ1684 رحلة.

وجاء مطار "شيبول أمستردام" في المركز الثاني بمتوسط 1255 رحلة يوميّاً، يليه "هيثرو لندن" بـ1251 رحلة، ثم باريس "شارل ديغول" بـ1247 رحلة، و"فرانكفورت" بـ1179 رحلة.

ووفق بيانات أصدرتها المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية "DHMİ" في ديسمبر/كانون الأول المنقضي، استخدم 70 مليوناً و396 ألفاً و167 مسافراً مطارَ إسطنبول خلال أحد عشر شهراً من عام 2023، ما يتجاوز 53 مليوناً منهم سافروا عبر الخطوط الخارجية.

واختير المطار السنة الماضية، 2023، باعتباره "أفضل مطار في أوروبا"، كما حصل على جائزة "أفضل مطار في العالم" من قرّاء مجلة السفر الأمريكية الرائدة Global Traveler.