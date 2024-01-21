أعلنت الأمم المتحدة في بيان لمكتبها للشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلّف أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وقال البيان: "قُتل أكثر من 13 ألفاً و100 شخص، وجُرح نحو 26 ألفاً و51 في جميع أنحاء البلاد، منذ اندلاع القتال لأول مرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي".

وأضاف: "وبعد 9 أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فرّ نحو 7.6 مليون شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه".

وذكر أن "6.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، كما عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي".

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الأمم المتحدة: "إن أكثر من 12 ألف شخص قُتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي".

وما زالت الحرب مستمرة بين الطرفين السودانيين، دون أن تفلح جهود سعودية-أمريكية وأخرى إفريقية بقيادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في وضع حد للنزاع الذي خلّف أوضاعاً إنسانية صعبة بعد امتداده إلى 9 ولايات من أصل 18.