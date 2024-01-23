تبدأ غداً الأربعاء الجولة الحادية والعشرين لاجتماعات مسار أستانة بشأن الملف السوري وتستمر ليومين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء: "تستضيف أستانة الاجتماع الـ21 رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانة يومي 24 و25 يناير الجاري/كانون الثاني".

وأكد البيان أن تركيا ستشارك في الاجتماع بوفد من مؤسسات عدة برئاسة نائب وزير الخارجية، السفير أحمد يلدز.

وسبق أن أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان نشرته الجمعة، أن الاجتماع سيعقد في العاصمة الكازاخية أستانة، بحضور وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضحت الخارجية الكازاخية أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة مراقب.

ومن المقرر أن تبحث الأطراف المشاركة "تطورات الوضع الإقليمي في محيط سوريا وآخر التطورات الميدانية، وجهود التوصل إلى حل شامل في سوريا، والأوضاع الإنسانية، وحشد جهود المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا".

وكانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عُقدت يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.