استنكرت دول عربية استهداف الحدود الأردنية-السورية، عقب هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية متمركزة شمال شرق الأردن.

وأصدر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والعراق واليمن بيانات إدانة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة، استهدف قوات بلاده شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وعبر بيان على لسان متحدث الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، أدان الهجوم، ووصفه بأنه "إرهابي"، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية بالمنطقة تتعاون مع المملكة في "مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

وأعرب مبيضين عن "تعازي الأردن إلى الولايات المتحدة في ضحايا الهجوم الذي نُفِّذ بطائرة مسيَّرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء"، مؤكداً أن المملكة "ستتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمنها".

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة وتنديدها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية-السورية".

وأكدت الوزارة تجديدها "دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله".

من جانبها، أكدت الإمارات، في بيان لخارجيتها، "إدانتها بشدة الهجوم الإرهابي"، وشددت على "تضامنها الكامل مع الأردن، ودعمها الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها".

وأعربت دولة الإمارات عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، "تضامنها الراسخ مع الأردن وتأييدها ودعمها الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، والمحافظة على أمن المملكة واستقرارها وتأمين حدودها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعربت البحرين عن "خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الهجوم الإرهابي الآثم".

وأدانت الخارجية المصرية، في بيان، الهجوم "بأشد العبارات"، ووصفته بـ"الإرهابي"، معربة عن "تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، وعن صادق تعازيها للولايات المتحدة وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين".

وفي العراق، قال متحدث الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إن "الحكومة تستنكر التصعيد المستمرّ، خصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة-الأردنیة، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنیة الخطیرة في المنطقة".

وأصدرت الخارجية اليمنية بياناً أدانت فيه الهجوم الإرهابي بـ"أشد العبارات"، وأكد "تضامنه الكامل مع الأردن"، معرباً عن تعازي اليمن إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا هذا الهجوم.

كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الأحد في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيَّرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن القتلى كانوا في "البرج 22" في الأردن، و"تمثل عملية قتلهم تصعيداً كبيراً للوضع في الشرق الأوسط".