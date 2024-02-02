سياسة
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"طريق التنمية".. وزير النقل التركي يبحث مع نظيره العراقي استكمال المشروع
بحث وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، بالعاصمة أنقرة، مشروع "طريق التنمية"، واتفقنا على أن يفتح البلدان مكاتب بخصوص هذا المشروع.
"طريق التنمية".. وزير النقل التركي يبحث مع نظيره العراقي استكمال المشروع
وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو يبحث مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي مشروع “طريق التنمية” / صورة: AA  
2 فبراير 2024

ناقش وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي آخر مستجدات "مشروع التنمية" في العاصمة أنقرة.

وأوضح أورال أوغلو في تصريح للصحفيين عقب لقاء مع نظيره العراقي، أن المسألة الأهم بين البلدين هي مشروع "طريق التنمية".

وأضاف أنه ناقش الوضع الحالي بشأن المشروع خلال اجتماعه مع السعداوي، مبيناً أن الجانب العراقي حقق تقدماً كبيراً فيه.

وكشف الوزير التركي عن أن نقل البضائع الذي يستغرق نحو 45 يوماً من رأس الرجاء الصالح، ونحو 35 يوماً من البحر الأحمر، يمكن إكماله في 25 يوماً باستخدام "طريق التنمية" الذي هو قيد الإنشاء، وتابع: "ندرك مدى أهمية المشروع، لذاك نواصل عملنا ليلاً ونهاراً".

وتابع: "نأمل أن نرى تطورات فيما يتعلق بالتمويل والمناقصة للمشروع خلال العام الجاري".

وأردف: "تحدثنا مع نظيري عن إمكانية اتخاذ بعض القرارات خلال زيارة رئيسنا (رجب طيب أردوغان) المقبلة للعراق. واستمراراً لمسار مشروع التنمية قدمنا ​​معلومات عن العمل الذي يتعين علينا فعله في بلدنا، لذلك ننفذه بسرعة".

من جانبه أوضح السعداوي أن مشروع طريق التنمية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية: ميناء الفاو والسكك الحديدية والطرق السريعة.

وذكر أن "مشروع طريق التنمية جرى الانتهاء من الميناء الرئيسي بنسبة 85%، والسكك الحديدية بنسبة 55%، والطرق السريعة بنسبة 35%".

وأضاف: "اتفقنا على أن يفتح البلدان مكاتب بخصوص هذا المشروع، بالإضافة إلى ذلك، سنلتقي مع الشركات التركية في مجال السكك الحديدية والمواني، ونود الاستفادة من تجارب هذه الشركات".

وذكرت مصادر بوزارة النقل التركية، أنه خلال اجتماع الوزيرين تقرر إجراء دراسات لتسهيل النقل بالشاحنات بين البلدين.

ومشروع "طريق التنمية" يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانيها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة، ويتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، وربطه بشبكة السكك التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يُنجز على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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