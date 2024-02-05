أكدت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، وفاة طفل كل ساعتين في معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان، بسبب سوء التغذية، داعية إلى استجابة إنسانية واسعة.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "تتطلب أزمة سوء التغذية في معسكر زمزم، شمال دارفور، استجابة إنسانية عاجلة حيث يموت طفل كل ساعتين".

وطالبت بـ"التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بشكل فوري ومنسَّق من أجل إنقاذ الأرواح".

وأوضحت أن "تقييماً سريعاً للتغذية والوفيات، أجرته منظمة أطباء بلا حدود، كشف عن وضع كارثي في ​​مخيم زمزم، منذ بدء النزاع في السودان في أبريل/نيسان 2023".

وأضافت: "جرى الوصول إلى جميع مستويات الطوارئ الخاصة بسوء التغذية".

ومعسكر زمزم للنازحين من أكبر المعسكرات في دارفور، فهو يضم أكثر من 400 ألف نازح جراء الحرب في الإقليم منذ عام 2033 بين الخرطوم وحركات دارفور المساحة.

وكشف تحليل نشرته مبادرة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن معاناة 5 ملايين و 830 ألف شخص في السودان بسبب انعدام أمن غذائي حاد، في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2023.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.