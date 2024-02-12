أعلنت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن "منتدى العمرة والزيارة" في نسخته الأولى، خلال الفترة 22 – 24 أبريل/نيسان المقبل.

وأفادت الوزارة بأن المنتدى الذي سينعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة. يُعد استكمالاً لنجاحاتها في إقامة عدد من الملتقيات التي تهدف إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "وفي ظل وصول أعداد المعتمرين إلى رقم تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر خلال العام الماضي 2023م يمثّل المنتدى فرصة للتواصل وتبادل الخبرات"

ويشتمل المنتدى على جلسات حوارية وحلقات نقاش وورش عمل، بالإضافة إلى معرض مصاحب يستعرض أحدث الخدمات المقدمة والحلول المبتكرة والمستدامة والتي تضمن التطوير والتحسين المستمر، وفقاً لـ"واس"

ويناقش المنتدى -على مدار أيامه الثلاثة- التحديات والفرص والاتجاهات الناشئة في القطاع، ويقدم رؤى وتوصيات لتحسين تجربة المعتمرين والزوار وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين.

ويهدف المنتدى -حسب "واس"- إلى تعزيز الحوار والإبداع لإثراء التجربة والارتقاء برحلة العمرة والزيارة، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمعتمر والزائر، وتحفيز الشراكات وبناء علاقات مستدامة بين المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة، فضلاً عن توسيع الشبكات المحلية والدولية للعمل في تقديم حلول متكاملة للمعتمر والزائر.

كما يتطلع إلى حضور رواد الأعمال والمبتكرين، ورؤساء شركات مقدمي الخدمات، والخبراء والمهنيين وصناع القرار، والعاملين في منظومة العمرة، والمؤسسات غير الربحية، وممثلي شركات خدمات العمرة المحلية والدولية، والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.