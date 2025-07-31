وذكرت صحيفة همشهري الإيرانية، عبر قناتها على تليغرام، اليوم الخميس، أن "أنباء ترددت عن اندلاع حريق كبير في محيط مستشفى القائم في مدينة مشهد شمال شرقي إيران".

ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل حول الخسائر أو أسباب الحريق، لكنّ مقاطع فيديو متداولة أظهرت أن الحريق كان كبيراً، وأن الأدخنة السوداء غطّت سماء المدينة.

ومستشفى القائم في مشهد يُعد من أبرز المراكز الطبية في المدينة، هذا فضلاً عن وقوعه في منطقة حيوية تتضمن مرافق خدمية وسكنية.