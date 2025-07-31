الهجمات على إيران
إيران.. حريق كبير بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد شرقي البلاد
أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق كبير في محيط مستشفى القائم في مدينة مشهد، شرقي البلاد.
جانب من حريق بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية / others
31 يوليو 2025

وذكرت صحيفة همشهري الإيرانية، عبر قناتها على تليغرام، اليوم الخميس، أن "أنباء ترددت عن اندلاع حريق كبير في محيط مستشفى القائم في مدينة مشهد شمال شرقي إيران".

ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل حول الخسائر أو أسباب الحريق، لكنّ مقاطع فيديو متداولة أظهرت أن الحريق كان كبيراً، وأن الأدخنة السوداء غطّت سماء المدينة.

ومستشفى القائم في مشهد يُعد من أبرز المراكز الطبية في المدينة، هذا فضلاً عن وقوعه في منطقة حيوية تتضمن مرافق خدمية وسكنية.

ولم تصدر تصريحات رسمية حتى الآن بخصوص الحريق، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق.

وفي 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنت إسرائيل حرباً مفاجئة على إيران استمرت 12 يوماً، وشملت ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن واشنطن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه وسط ادعاء كل طرف تحقيق النصر.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

