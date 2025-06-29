وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر موقعه الرسمي إن الجندي نتان روزنفيلد (20 عاماً)، وهو "مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء آثار الحديد (401)"، قتل خلال معركة في شمال القطاع.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن روزنفيلد قُتل بانفجار عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن بقية أفراد القوة لم يصابوا في الحادث.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ارتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 30 جندياً.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الانفجار وقع في منطقة جباليا شمالي غزة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 880 من بينهم 436 قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفقا لبيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة على موقعه.

فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 6 آلاف و29 ضابطاً وجندياً من بينهم ألفين و743 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق مختلفة في القطاع، مستخدمة العبوات الناسفة والقذائف المختلفة، وسط اشتباكات عنيفة وانفجارات متكررة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف من النازحين.