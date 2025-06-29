الحرب على غزة
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880 منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 30 منذ استئناف العدوان
قتل عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما رفع الإجمالي إلى 30 منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
880 منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 30 منذ استئناف العدوان
مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة / Reuters
29 يونيو 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر موقعه الرسمي إن الجندي نتان روزنفيلد (20 عاماً)، وهو "مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء آثار الحديد (401)"، قتل خلال معركة في شمال القطاع.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن روزنفيلد قُتل بانفجار عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن بقية أفراد القوة لم يصابوا في الحادث.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ارتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 30 جندياً.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الانفجار وقع في منطقة جباليا شمالي غزة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 880 من بينهم 436 قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفقا لبيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة على موقعه.

فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 6 آلاف و29 ضابطاً وجندياً من بينهم ألفين و743 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق مختلفة في القطاع، مستخدمة العبوات الناسفة والقذائف المختلفة، وسط اشتباكات عنيفة وانفجارات متكررة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف من النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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