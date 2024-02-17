سياسة
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بعد قصف الاحتلال بلدات بجنوب لبنان.. "حزب الله" يستهدف 6 مواقع إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 6 ثكنات عسكرية إسرائيلية بـ"أسلحة صاروخية حقق بها إصابات مباشرة" عند حدود لبنان الجنوبية، دون تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان قد جدد استهدافه بلدات ومناطق جنوب لبنان.
بعد قصف الاحتلال بلدات بجنوب لبنان.. "حزب الله" يستهدف 6 مواقع إسرائيلية
آثار الدمار بفعل قصف إسرائيلي قالت مصادر أمنية لبنانية إنه استهدف النبطية جنوب البلاد / صورة: Reuters
17 فبراير 2024

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهدافه مواقع وثكنات عسكرية تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة بها.

وقال الحزب، في بيانات منفصلة، إنه استهدف 6 مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين بـ"أسلحة صاروخية حقق بها إصابات مباشرة" عند حدود لبنان الجنوبية.

وأوضح أنه استهدف موقعَي ‏رويسات العلم والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدف موقع راميا بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيها إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب: "استهدفنا بالصواريخ تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة"، مشيراً إلى استهدافه ما سماها "التجهيزات التجسسية" في موقع بركة ريشا.

كما ذكر أن عناصر الحزب استهدفت ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" قبالة الحدود الجنوبية للبنان وحققت فيها إصابة مباشرة، فيما لم يصدر تعليق من إسرائيل.

استهداف بلدات جنوب لبنان

من جهته، جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قصفه بلدات ومناطق بجنوب لبنان، حيث "استهدف حي الجبل في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون بالقصف المدفعي"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما استهدف جيش الاحتلال منطقة المعصرة في بلدة مارون الراس بقضاء بنت جبيل، وأطراف بلدات "بيت ليف" و"راميا" و"عيتا الشعب" و"جبل بلاط"، بقضاء صور، وفق الوكالة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، الجمعة، مواقع في لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن القصف على سوريا استهدف "منشأة تخزين أسلحة تابعة لجيش (النظام) السوري في درعا بعد إطلاق قذائف على جنوب الجولان".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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