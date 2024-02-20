سياسة
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"حتى توافر ظروف آمنة".. برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف المساعدات لشمال غزة
أعلن برنامج الأغذية العالمي، وقف المساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة لحين توافر الظروف الآمنة، مؤكداً أن الوضع هناك سوف يزداد سوءاً وسيتعرض المزيد من الناس لخطر الموت جوعاً.
"حتى توافر ظروف آمنة".. برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف المساعدات لشمال غزة
برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف المساعدات الغذائية شمال قطاع غزة / صورة: AA
20 فبراير 2024

قال برنامج الأغذية العالمي إن تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمال قطاع غزة توقف "لحين توافر الظروف الآمنة".

جاء ذلك في بيان صادر عن البرنامج، الثلاثاء، ونشر على منصة إكس،ىأكد فيه أنه لم يتخذ قرار وقف تقديم المساعدات لشمال القطاع بسهولة.

وأفاد البيان بأن: "هذا يعني أن الوضع هناك سوف يزداد سوءاً وسيتعرض المزيد من الناس لخطر الموت جوعاً، وبرنامج الأغذية العالمي مصمم بخصوص الوصول بشكل عاجل للناس العاجزين في غزة، إلا أنه يجب ضمان الأمن اللازم لتوصيل المساعدات الغذائية الحيوية إلى أولئك الذين يستفيدون منها".

ولفت البيان إلى أن الأحد الماضي شهد استئناف المساعدات إلى المنطقة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع إثر الهجوم على شاحنة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأكد أن الأوضاع تدهورت بسرعة في المنطقة بعد تسليم المساعدات إلى شمالي غزة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف: "تؤكد التقارير الأخيرة أن غزة تنساق بسرعة إلى الجوع والمرض، إذ أصبح الغذاء والمياه النظيفة نادرين بشكل لا يصدق، وتتفشى الأمراض، وهذا الوضع يضر بتغذية ومناعة النساء والأطفال، ويؤدي إلى زيادة سوء التغذية الحاد، ويموت الناس بالفعل لأسباب تتعلق بالجوع".

وأشار البيان إلى أن البرنامج سيسعى إلى استئناف عمليات تقديم المساعدات في أقرب وقت ممكن، مضيفاً: "هناك حاجة ملحة لتوسيع تدفق المساعدات إلى غزة على نطاق أكبر لمنع حدوث كارثة، ولتحقيق ذلك، يجب أن تصل كميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة ويجب أيضاً فتح نقاط العبور في شمالي القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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