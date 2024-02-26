تنطلق في جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم (الاثنين)، مناورات بحرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمشاركة 9 دول بينها تركيا.

وأعلنت القيادة البحرية للناتو في بيان، انطلاق مناورة "ديناميك مانتا - 2024" التي ينظمها الحلف في البحر الأبيض المتوسط لتطوير التعاون وزيادة مستوى التدريب بين الحلفاء.

وحسب البيان، فإن المناورات ستُجرى في الفترة من 26 فبراير/شباط الجاري و8 مارس/آذار القادم، وتستضيفها القوات البحرية الإيطالية.

ويشارك في المناورات إلى جانب تركيا، كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وستُجرى المناورات العسكرية المشتركة قبالة سواحل جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا، بمشاركة سفن وغواصات وطائرات للدوريات البحرية من الدول الـ9 في الحلف.

وتشارك القوات التركية بغواصة وفرقاطة في المناورة التي توصف بأنها أكبر وأعقد مناورة حربية في مجال مواجهة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط.

وتعد مناورات حلف الناتو مهمة للغاية من حيث إظهار قابلية التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز القوة الجوية الرادعة وتقوية العلاقة بينها.