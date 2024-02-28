جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفيه غلق مصر معبر رفح الحدودي مع جنوب قطاع غزة، معرباً في الوقت نفسه عن أمله بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، الأربعاء، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية شرقي العاصمة القاهرة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقال السيسي: "نأمل في التوصل، خلال الأيام القادمة، إلى وقف إطلاق النار، وأن تبدأ إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات كافة".

وتأتي تصريحات الرئيس المصري في أعقاب حديث نظيره الأمريكي جو بايدن عن ترقبه حدوث هدنة بقطاع غزة الاثنين المقبل، بعد نحو 3 شهور من إتمام هدنة برعاية مصرية قطرية أمريكية بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وكرر السيسي نفيه أن تكون مصر أغلقت معبر رفح الحدودي الوحيد مع غزة، قائلاً: "نحرص على أن يكون المنفذ فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات وأيضاً لإغاثة المطلوب إغاثتهم، لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاماً ونفعل شيئاً آخر".

وقال: "مصر لم تغلق المعبر أبداً"، مستدركاً بالقول: "لكن لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد من أن نحذر من حدوث مشكلة خلال تنفيذنا هذا الإجراء"، في إشارة إلى ما تقول السلطات المصرية إنها عراقيل إسرائيلية.

وتجري حالياً مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".