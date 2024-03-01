قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن مشروع "طريق التنمية" مهم لدول المنطقة، وخاصة العراق وتركيا، مؤكداً أن دعم بلاده الكامل للمشروع "سيستمر".

جاء ذلك في كلمة خلال لقاء عقده مع رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان، وبارزاني، بحثا قضايا إقليمية وعالمية، ومشروع "طريق التنمية"، ومكافحة الإرهاب.

ووفق البيان، قال أردوغان، إن مشروع "طريق التنمية" مهم لدول المنطقة، وخاصة العراق وتركيا، وأن دعم بلاده الكامل للمشروع سيستمر.

ومشروع "طريق التنمية"، يشمل طريق بري وسكك حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة (جنوبي العراق)، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وشدد أردوغان، على أهمية العمل وفق مفهوم الكفاح المشترك ضد تنظيم (PKK/ PYD/ YPG) الإرهابي بالنسبة إلى السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلًا دولياً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية غزة.